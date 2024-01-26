Vivo iQOO 12 сравнили по камерам с более дорогим OnePlus 12

OnePlus 12 имеет основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией, в то время как iQOO 12 — 48-мегапиксельный объектив. Также на OnePlus стоит телефотообъектив с перископом, 3-кратным оптическим зумом и 6-кратным цифровым, а также с оптической стабилизацией изображения. Помимо этого, вы получаете селфи-камеру на 32 МП.

Из других камер на iQOO 12 стоят сверхширик на 50 МП с углом обзора 119 градусов, телевик на 64 МП с 3-кратным оптическим и 100-кратным гибридным зумом, фронтальный объектив на 16 МП.

При дневном свете разницы между снимками с OnePlus 12 и iQOO 12 вы почти не заметите. Единственное — они отличаются друг от друга цветопередачей. Это касается как основной камеры, так и ширика.

Если сравнивать телевики, то резкость и динамический диапазон немного лучше на iQOO 12. Макроснимки по цветам удачнее получаются на OnePlus.