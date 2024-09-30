Vivo обогнал Google и выпустил стабильный Android 15 раньше Pixel 9

Обычно устройства Google Pixel и Samsung Galaxy первыми получают крупные обновления Android. Однако серия Pixel 9 все еще ожидает обновления Android 15, которое планируется к выпуску в середине октября, тогда как Samsung еще не объявила свои планы.

Funtouch OS 15 добавляет несколько уникальных функций, включая «Ластик» на базе ИИ в приложении Галерея, удаление теней на фотографиях и функцию Live Transcribe для моментальной транскрипции речи. Новые функции Android 15, такие как Private Space для управления приложениями и частичный обмен экраном, делают обновление еще более привлекательным, если верить СМИ.