Vivo объявила раздачу двух смартфонов по цене одного

Например, стоимость модели vivo V17 Neo составит 17 990 рублей (вместо 19 990 рублей). Кроме того, при покупке данного смартфона каждый клиент получит скидку 50% на vivo Y91C. Таким образом цена последнего составит всего 3495 рублей.

Если же приобретать V17 Neo в официальном интернет-магазине, то можно получить в подарок фитнес-браслет.

Также до 13 января клиенты могут купить смартфон V17 и получить бесплатно второй аппарат — Y91C.

Посмотреть другие предложения акции можно по этой ссылке.