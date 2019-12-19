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Сегодня 15:54
Vivo объявила раздачу двух смартфонов по цене одного
И скидки на некоторые модели
Компания Vivo объявила о старте новогодней распродажи. В её рамках с 17 декабря по 13 января можно купить со скидками смартфоны и получить в подарок другие устройства.
Например, стоимость модели vivo V17 Neo составит 17 990 рублей (вместо 19 990 рублей). Кроме того, при покупке данного смартфона каждый клиент получит скидку 50% на vivo Y91C. Таким образом цена последнего составит всего 3495 рублей.
Если же приобретать V17 Neo в официальном интернет-магазине, то можно получить в подарок фитнес-браслет.
Также до 13 января клиенты могут купить смартфон V17 и получить бесплатно второй аппарат — Y91C.
Посмотреть другие предложения акции можно по этой ссылке.