Vivo официально показала внешний вид новых флагманов X300 и X300 Pro

Серия X300 продолжатель идей прошлогодней X200, продажи которой превысили два миллиона устройств. По словам компании, X300 можно считать X200 Pro mini с улучшенным удобством, камерами и производительностью. X300 Pro в свою очередь позиционируется как главный «камерофон» линейки.

На официальных снимках видно, что у новинок сохранился круглый блок камер, как у X200, но дизайн стал более «аккуратным». Оба смартфона получили систему камер Zeiss четвёртого поколения с двумя сенсорами по 200 МП.

В X300 это основной модуль на 23 мм, а в X300 Pro — телеобъектив на 85 мм с «профессиональным» качеством. Поддерживаются оптическая стабилизация, покрытие Zeiss T*, съёмка в 4K HDR и замедленное видео.

Модели работают на процессоре Dimensity 9500 с фирменным чипом Vivo V3+, используют дисплей BOE Q10 Plus с минимальной яркостью в 1 нит и фирменную оболочку OriginOS 6. Также заявлена поддержка экосистемы Apple.