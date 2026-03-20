Vivo показала дизайн камерофонов X300 Ultra с профессиональной оптикой

Опубликовано 20 марта 2026, 08:091 мин.
Vivo показала дизайн камерофонов X300 Ultra с профессиональной оптикойИ X300s
Vivo показала флагманские камерофоны X300 Ultra и X300s. Производитель также показал специальные насадки для камер. Обе модели получили новый цвет «Плёночный зелёный» (Film Green).
© Vivo
Фишка новинок — поддержка сменных объективов. Для X300 Ultra предусмотрена система «Cannon 400». Телеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм для съёмки объектов, находящихся очень далеко. Для более «лёгкого» зума предназначен режим «Lipstick 200».
X300 Ultra сможет снимать видео в качестве 4K со скоростью 120 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision.
По слухам, полноценная презентация новых смартфонов, а также планшета Vivo Pad6 Pro, состоится уже 30 марта. В продаже они могут появиться с 3 апреля.