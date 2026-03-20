Vivo показала дизайн камерофонов X300 Ultra с профессиональной оптикой

Фишка новинок — поддержка сменных объективов. Для X300 Ultra предусмотрена система «Cannon 400». Телеобъектив с фокусным расстоянием 400 мм для съёмки объектов, находящихся очень далеко. Для более «лёгкого» зума предназначен режим «Lipstick 200».

X300 Ultra сможет снимать видео в качестве 4K со скоростью 120 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision.

По слухам, полноценная презентация новых смартфонов, а также планшета Vivo Pad6 Pro, состоится уже 30 марта. В продаже они могут появиться с 3 апреля.