Vivo показала, как снимает флагман iQOO 15 со 100-кратным зумом

По слухам, один из модулей будет 50 Мп с крупным сенсором, а другой — 50 Мп перископ для съёмки с приближением. Смартфон будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 и сразу выйдет с Android 16 и фирменной оболочкой OriginOS 6. Дисплей — 6,85-дюймовый AMOLED с разрешением QHD и частотой обновления 144 Гц. Также заявлен дополнительный игровой чип Q3, беспроводная зарядка.