Телефоны
Опубликовано 25 сентября 2025, 17:03
1 мин.

Vivo показала V60 Lite 5G с Dimensity 7360-Turbo и экраном с поддержкой HDR10+

Характеристики «приятные»
Vivo представила смартфон V60 Lite 5G — обновлённую версию прошлогоднего V50 Lite. Главное новшество — процессор Dimensity 7360-Turbo. Он построен по 4-нм техпроцессу, имеет восемь ядер и графику Mali-G615.
Vivo показала V60 Lite 5G с Dimensity 7360-Turbo и экраном с поддержкой HDR10+

© Vivo

Экран остался 6,77-дюймовым OLED с разрешением Full HD+, но теперь он поддерживает 10-битный цвет и HDR10+, а также частоту обновления 120 Гц. Смартфон получил стереодинамики.

Толщина корпуса уменьшилась до 7,59 мм, но батарея осталась прежней — 6500 мА·ч с быстрой зарядкой на 90 Вт. По тестам, зарядки на 10 минут хватит, чтобы смотреть YouTube более 6 часов.

Vivo показала V60 Lite 5G с Dimensity 7360-Turbo и экраном с поддержкой HDR10+

© Vivo

Камеры не изменились: основной модуль 50 Мп (Sony IMX882), широкоугольный 8 Мп и фронтальная 32 Мп. Благодаря новому процессору теперь можно снимать видео в 4K как на основную, так и на фронтальную камеру.

Смартфон оснащён 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, работает на Android 15. Заявлен стандарт защиты IP65 и ударопрочность по MIL-STD-810H.

Цены и сроки выхода на глобальном рынке не названы.