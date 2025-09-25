Vivo показала V60 Lite 5G с Dimensity 7360-Turbo и экраном с поддержкой HDR10+

Экран остался 6,77-дюймовым OLED с разрешением Full HD+, но теперь он поддерживает 10-битный цвет и HDR10+, а также частоту обновления 120 Гц. Смартфон получил стереодинамики.

Толщина корпуса уменьшилась до 7,59 мм, но батарея осталась прежней — 6500 мА·ч с быстрой зарядкой на 90 Вт. По тестам, зарядки на 10 минут хватит, чтобы смотреть YouTube более 6 часов.