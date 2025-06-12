Vivo показали фото, сделанные на телеобъектив с перископом складного X Fold 5

Телефон стал тоньше и легче предыдущей модели (всего около 4 мм в разложенном виде), но при этом получил улучшенную камеру с телеобъективом. Босяо показал три фото, снятые с увеличением до 20 раз — на них чётко видны удалённые горы и мелкие детали. Также камера может снимать макро — например, паутину — с высоким качеством.