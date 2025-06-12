Vivo показали фото, сделанные на телеобъектив с перископом складного X Fold 5

Опубликовано 12 июня 2025, 04:301 мин.
Vivo показали фото, сделанные на телеобъектив с перископом складного X Fold 5С камерой уровня флагмана
Vivo готовится представить свой новый складной смартфон — Vivo X Fold 5 — уже в этом месяце в Китае. Так, менеджер продукта Vivo, Хань Босяо, поделился фото, сделанными на телеобъектив с перископом. Он также заявил, что новинка не уступает флагманским моделям по качеству съёмки, несмотря на тонкий корпус.
© Vivo
Телефон стал тоньше и легче предыдущей модели (всего около 4 мм в разложенном виде), но при этом получил улучшенную камеру с телеобъективом. Босяо показал три фото, снятые с увеличением до 20 раз — на них чётко видны удалённые горы и мелкие детали. Также камера может снимать макро — например, паутину — с высоким качеством.
Хотя официальные характеристики камеры пока не раскрыты, по слухам, X Fold 5 получит тройную основную камеру:
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50 МП главный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией,
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50 МП широкоугольный объектив с автофокусом,
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50 МП перископ-телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и стабилизацией.
Селфи-камеры будут по 32 МП: одна на внешнем экране, другая — на внутреннем.