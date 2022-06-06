Vivo пообещала выпустить смартфон с 200-Вт зарядкой до конца года

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Vivo пообещала выпустить смартфон с 200-Вт зарядкой до конца годаVivo IQOO 10 Pro
В прошлом году Xiaomi представила сверхбыстрое зарядное устройство на 200 Вт, но оно до сих пор не продаётся, ведь ни один телефон его не поддерживает. Vivo намерена посоревноваться с конкурентом, но обещает выпустить сразу смартфон с поддержкой такой технологии.
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Vivo работает над зарядным устройством на 200 Вт, которое выйдет вместе с Vivo IQOO 10 Pro.
В сети уже есть информация о таком адаптере. Он имеет номер модели V2001L0B0-CN и способен обеспечивать зарядку 20 В при токе 10 А.
iQOO 9 Pro в настоящее время поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, и если слухи окажутся правдой, его преемник поднимет планку.