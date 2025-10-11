Vivo представила OriginOS 6 с похожим на iOS 26 дизайном

Интерфейс стал более «объёмным» и многослойным: элементы теперь создают 3D-эффект с тенями и полупрозрачностью, напоминающий стиль Liquid Glass из iOS 26. Новые анимации стали плавнее и «естественнее», а управление — более интуитивным, утверждает компания. Первыми смартфонами с OriginOS 6 станут vivo X300 и iQOO 15, которые выйдут уже этой осенью.