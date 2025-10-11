Vivo представила OriginOS 6 с похожим на iOS 26 дизайном

Опубликовано 11 октября 2025, 18:151 мин.
Vivo представила OriginOS 6 с похожим на iOS 26 дизайномНовый дизайн, анимации
Vivo официально показала новую версию своей фирменной оболочки — OriginOS 6. Презентация состоялась на конференции vivo Developer Conference 2025. Главное обновление — полностью переработанный дизайн.
© Vivo
Интерфейс стал более «объёмным» и многослойным: элементы теперь создают 3D-эффект с тенями и полупрозрачностью, напоминающий стиль Liquid Glass из iOS 26. Новые анимации стали плавнее и «естественнее», а управление — более интуитивным, утверждает компания. Первыми смартфонами с OriginOS 6 станут vivo X300 и iQOO 15, которые выйдут уже этой осенью.
Публичное тестирование для уже вышедших смартфонов начнётся в ноябре. Первыми обновление получат vivo X Fold5, серия vivo X200, а также iQOO 13 и iQOO Neo10.