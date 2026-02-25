Vivo представила в РФ компактный флагман X300 FE с 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 5

Опубликовано 25 февраля 2026, 16:461 мин.
Vivo представила в РФ компактный флагман X300 FE с 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 5И объемной батареей для своих размеров
Vivo объявила о старте продаж в России нового смартфона X300 FE. Внутри мощный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. За графику отвечает ускоритель Adreno 840. Смартфон получил 12 гигабайта оперативной памяти и не только.
© Vivo
Несмотря на скромные габариты, внутри установлен аккумулятор на 6500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 90 Вт и беспроводная на 40 Вт.
Основной модуль камеры на 50 мегапикселей дополнен перископическим телеобъективом (тоже на 50 МП) с трехкратным оптическим зумом. Есть и сверхширокоугольная камера на 8 МП. Для селфи предусмотрен 50-мегапиксельный фронтальный модуль.
6,31-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц занимает почти всю переднюю панель. Смартфон работает на самой свежей Android 16 с фирменной оболочкой Origin OS.
Продажи стартуют уже сегодня. Модель будет доступна в двух версиях: с памятью 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.