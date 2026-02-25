Vivo представила в РФ компактный флагман X300 FE с 200 Мп и Snapdragon 8 Gen 5

6,31-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц занимает почти всю переднюю панель. Смартфон работает на самой свежей Android 16 с фирменной оболочкой Origin OS.

Продажи стартуют уже сегодня. Модель будет доступна в двух версиях: с памятью 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.