Y50i получил 6,74-дюймовый LCD-экран с разрешением 720×1600 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 1000 нит. За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 6300, в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Основная камера — 13 МП, фронтальная — 5 МП. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, но зарядка всего 15 Вт. Для сравнения: у Y50 и Y50m поддержка быстрой зарядки до 44 Вт. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания, есть разъём для наушников 3,5 мм. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой Origin OS 5.

Новинка предлагается в трёх цветах: чёрный, голубой и платиновый. Цена в Китае составляет 1499 юаней (около $210).