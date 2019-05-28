Vivo привезла в Россию недорогой смартфон с тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч

Смартфон оснащён тройной основной камерой, ведущий датчик которой получил 13 Мп, сверхширокоугольный объектив — 8 Мп, а модуль для расчёта глубины резкости — 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры 20 Мп, она поддерживает технологию AI Face Beauty.

Экран Vivo Y17 получил диагональ 6,35 дюйма, и занимает 89% передней панели. Сверху он имеет небольшой каплевидный вырез. Работает смартфон на восьмиядерном процессоре с тактовой частотой 2,3 ГГц. У телефона 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор устройства обладает ёмкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку.

Аппарат будет продаваться в двух цветах: «Синий аквамарин» и «Фиолетовый аметист». Стоить он будет 15 990 рублей.