Vivo привезёт в Россию высокопроизводительные доступные смартфоны

Vivo утверждает, что за 28 минут смартфон можно зарядить до 50%. Устройство оснащено 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+. Для съёмки тут установлена основная камера с датчиком на 50 Мп и ещё двумя вспомогательными. Для селфи тут есть 16-Мп фронтальная камера.

Vivo T1 поступает в продажу в цветах «Звёздный путь» и «Таинственная галактика».