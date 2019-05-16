Vivo продаёт флагманский смартфон 2018 года по цене бюджетника

Vivo V11 подешевеет на 14 тысяч и будет продаваться за 15 990 рублей. Сниженная стоимость другого смартфона Vivo V15 составит 23 990 рублей (ранее он стоил 28 990 рублей). Аппараты Vivo Y95 и Y93 можно будет купить за 12 990 рублей (вместо 18 990 рублей) и 14 990 рублей (вместо 15 990 рублей) соответственно.

Напомним, Vivo V11 вышел в прошлом году. Его аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Snapdragon 660AIE, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащён двумя основной камерами на 12 Мп + 5 Мп с технологией искусственного интеллекта. Его фронтальная камера имеет разрешение 25 Мп. Дактилоскопический датчик аппарата встроен в экран.

Экран Vivo V15 — безрамочный. 32-мегапиксельная фронтальная камера у смартфона расположена на выдвижном модуле. Аппарат Vivo Y95 — это первая модель компании, оборудованная чипом NFC. Смартфон Y95 также работает на восьмиядерном процессоре, оснащён двойной основной камерой на 13 и 2 Мп.