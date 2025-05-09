Vivo пропустит складной X Fold4 и выпустит сразу X Fold5

Опубликовано 09 мая 2025, 18:291 мин.
Vivo пропустит складной X Fold4 и выпустит сразу X Fold5Характеристики и глобальный запуск
Vivo готовит новый складной смартфон X Fold5. Утечка раскрывает его ключевые характеристики: устройство, пропустившее нумерацию X Fold4 из-за культурных предпочтений в Китае, где число 4 считается несчастливым, дебютирует в июне-июле, а глобальный запуск ожидается в третьем квартале. А ещё компания пропусти Pro-вариант.
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X Fold5 оснащён 6,3-дюймовым внешним и 8,3-дюймовым внутренним OLED-дисплеями с частотой 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Тройная камера на 50 МП с оптикой Zeiss, включая перископический объектив, а фронтальная камера на 32 МП подойдёт для селфи. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку.
Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, а толщина устройства в разложенном виде составит всего 4,3 мм, что делает его одним из самых тонких складных смартфонов. X Fold5 получит защиту IPX8, устойчивую к воде. Ожидается, что цена в Китае составит около $ 1000, а глобальная версия будет дороже.