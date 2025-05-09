Vivo пропустит складной X Fold4 и выпустит сразу X Fold5

X Fold5 оснащён 6,3-дюймовым внешним и 8,3-дюймовым внутренним OLED-дисплеями с частотой 120 Гц. Смартфон работает на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Тройная камера на 50 МП с оптикой Zeiss, включая перископический объектив, а фронтальная камера на 32 МП подойдёт для селфи. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку.

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, а толщина устройства в разложенном виде составит всего 4,3 мм, что делает его одним из самых тонких складных смартфонов. X Fold5 получит защиту IPX8, устойчивую к воде. Ожидается, что цена в Китае составит около $ 1000, а глобальная версия будет дороже.