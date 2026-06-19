Vivo раскрыла детали батареи и защиты складного X Fold6

Опубликовано 19 июня 2026, 17:301 мин.
Vivo раскрыла детали батареи и защиты складного X Fold6Достаточно большой для складных смартфонов
Vivo представит складной X Fold6 на следующей неделе. Но производитель уже подтвердил ключевые параметры аккумулятора и защиты от воды.
© Vivo
Согласно сообщению менеджера продуктов vivo Хань Босяо в Weibo, новинка получит батарею ёмкостью 7000 мА·ч. Для складных смартфонов показатель неплохой. В компании подчёркнули, что используют анод из кремния пятого поколения, а также полутвёрдые элементы питания третьего поколения. Благодаря этому смартфон сможет работать до 9,8 часа при «интенсивной нагрузке».
Также подтверждено, что аппарат получит защиту от воды по стандартам IPX8 и IPX9. Усиленный шарнир и улучшенная система связи с дополнительными антеннами для Wi-Fi и сигнала также входят в список новшеств.
Аппарат будет выпускаться в оттенках «Голубая лагуна», «Соляное озеро» и «Полярная ночь». Также появится специальная чёрно-золотая версия.
Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный