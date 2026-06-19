Vivo раскрыла детали батареи и защиты складного X Fold6

Также подтверждено, что аппарат получит защиту от воды по стандартам IPX8 и IPX9. Усиленный шарнир и улучшенная система связи с дополнительными антеннами для Wi-Fi и сигнала также входят в список новшеств.

Аппарат будет выпускаться в оттенках «Голубая лагуна», «Соляное озеро» и «Полярная ночь». Также появится специальная чёрно-золотая версия.