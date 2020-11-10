Vivo распродаёт смартфоны со скидками до 60%

Акция продлится лишь один день. Начнётся в 10:00 11 ноября и закончится в 10:00 12 ноября 2020 года. Всё по московскому времени.

СМИ пишут, что акция будет распространяться на следующие модели: Vivo X50, NEX, V17, V17 Neo и V15, Y30, Y20, Y11, Y1s, Y91C, Y95, Y91i, Y91, Y93 Lite и Y852. На модель NEX предлагают с той самой 60-процентной скидкой: смартфон можно купить за 18 990 рублей вместо 46 990 рублей. Это устройство с Super AMOLED-экраном диагональю 6,59 дюйма, выдвижной фронтальной камерой, процессором Qualcomm Snapdragon 845 и батареей на 4000 мАч.

Все подробности акции будут доступны по этой ссылке.