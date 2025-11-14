Телефоны
Опубликовано 14 ноября 2025, 18:45
1 мин.

Vivo S50 и S50 Pro Mini с OLED и хорошими камерами не выйдут в ноябре

Выйдут в декабре
Последние слухи о новой серии Vivo S50 подтверили её запуск в декабре, а не в ноябре, как предполагалось ранее. Линейка будет состоять из двух моделей: Vivo S50 и компактной S50 Pro Mini. Рекламная кампания, скорее всего, начнётся уже в этом месяце.
Vivo S50 и S50 Pro Mini с OLED и хорошими камерами не выйдут в ноябре

© Vivo

Ожидается, что Vivo S50 получит 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а в основе будет Snapdragon 7 Gen 4. Батарея пока не раскрыта, но смартфон, как предполагается, поддержит быструю зарядку 90 Вт. Основная камера будет включать перископический телеобъектив.

Модель S50 Pro Mini станет компактной и более производительной версией с 6,31-дюймовым OLED-экраном той же 1.5K и 120 Гц. В качестве “мозга” выступает Snapdragon 8 Gen 5, батарея обещает быть больше, чем у X300 (что имел 6 040 мАч), камера также получит флагманский перископ. Поддержка 90 Вт быстрой зарядки сохранена.

Обе модели будут работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. По данным инсайдеров, для глобального рынка телефоны могут выйти под другими именами (Возможно, Vivo V70 и Vivo X300).

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vivo
,
#смартфон