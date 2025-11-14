Vivo S50 и S50 Pro Mini с OLED и хорошими камерами не выйдут в ноябре

Ожидается, что Vivo S50 получит 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а в основе будет Snapdragon 7 Gen 4. Батарея пока не раскрыта, но смартфон, как предполагается, поддержит быструю зарядку 90 Вт. Основная камера будет включать перископический телеобъектив.

Модель S50 Pro Mini станет компактной и более производительной версией с 6,31-дюймовым OLED-экраном той же 1.5K и 120 Гц. В качестве “мозга” выступает Snapdragon 8 Gen 5, батарея обещает быть больше, чем у X300 (что имел 6 040 мАч), камера также получит флагманский перископ. Поддержка 90 Вт быстрой зарядки сохранена.

Обе модели будут работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. По данным инсайдеров, для глобального рынка телефоны могут выйти под другими именами (Возможно, Vivo V70 и Vivo X300).