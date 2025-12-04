Vivo S50 Pro Mini заметили на Geekbench со Snapdragon 8 Gen 5 и 16 ГБ ОЗУ

Тест показывает, что смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 5 с 16 ГБ RAM и Android 16. Результаты теста — 2778 баллов в одноядерном режиме и 9344 в многоядерном. В графическом процессоре указана Adreno 829.

Vivo S50 Pro Mini оснащен 6,31-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем, LPDDR5X RAM и UFS 4.1 хранилищем. Камеры включают основной светочувствительный сенсор VCS, перископический телеобъектив Sony IMX882 и 50 МП фронтальную камеру. Дизайн выполнен без традиционного выступа камеры.

Смартфон питается от батареи на 6,500 мАч с 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной зарядкой. Дополнительно устройство получило ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды IP68 и IP69.