Vivo S50 Pro Mini заметили на Geekbench со Snapdragon 8 Gen 5 и 16 ГБ ОЗУ

Опубликовано 04 декабря 2025, 17:151 мин.
Vivo S50 Pro Mini заметили на Geekbench со Snapdragon 8 Gen 5 и 16 ГБ ОЗУХарактеристики стали известны
В Geekbench заметили новый смартфон Vivo с модельным номером V2527A, который, по всей видимости, является будущим Vivo S50 Pro Mini. Ожидается, что устройство дебютирует в Китае в этом месяце. На глобальном рынке его ждут под именем Vivo X300 FE.
© Vivo
Тест показывает, что смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 5 с 16 ГБ RAM и Android 16. Результаты теста — 2778 баллов в одноядерном режиме и 9344 в многоядерном. В графическом процессоре указана Adreno 829.
Vivo S50 Pro Mini оснащен 6,31-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем, LPDDR5X RAM и UFS 4.1 хранилищем. Камеры включают основной светочувствительный сенсор VCS, перископический телеобъектив Sony IMX882 и 50 МП фронтальную камеру. Дизайн выполнен без традиционного выступа камеры.
Смартфон питается от батареи на 6,500 мАч с 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной зарядкой. Дополнительно устройство получило ультразвуковой сканер отпечатков, защиту от воды IP68 и IP69.