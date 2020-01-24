Vivo со скидками продаёт мощные смартфоны с большими аккумуляторами до 30 января

Чтобы получить 20-процентную скидку на смартфоны, нужно ввести промокод «Cyber». Распространяется акция на товары в официальном интернет-магазине vivo. Например, стоимость смартфона vivo V17 Neo с батареей на 4500 мАч по акции составит 15 990 рублей вместо 19 990 рублей. Модель vivo Y19 с 5000 мАч в аккумуляторе будет стоить 12 990 рублей вместо 14 990 рублей, а vivo Y12 с такой же батареей — 9 990 рублей вместо 11 990 рублей.

Кроме того, до 3 февраля 2020 года продолжается специальная акция на смартфон V17 в цвете «Сияющая ночь»: при предзаказе устройства покупатель получает скидку 3500 рублей.