Vivo стала лидером китайского рынка смартфонов

Лидером стала vivo с долей рынка 18% и поставками 11,8 млн устройств. На втором месте Huawei с 10,5 млн, Apple вернулась в тройку лидеров с 10,1 млн. Xiaomi и Oppo показали близкие результаты — около 10 млн каждая.

Аналитик Лукас Чжун объясняет, что компании теперь осторожнее подходят к поставкам, стараясь избежать перепроизводства. Он ожидает оживления рынка в четвертом квартале благодаря новым флагманам.