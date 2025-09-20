Vivo V60 Lite 4G получит 6500 мА·ч и AMOLED-экран 120 Гц

По утечке, устройство получит 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и очень тонкими рамками (отношение экрана к корпусу — более 94%). За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 685, дополненный 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной.

Основная камера будет состоять из двух модулей: главный сенсор Sony IMX882 на 50 МП и широкоугольный на 8 МП с углом обзора 120°. Фронтальная камера — 32 МП. Ёмкость аккумулятора составит 6500 мА·ч, при этом предусмотрена быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Смартфон будет работать на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15.

Среди других особенностей — встроенный в экран сканер отпечатков, стереодинамики, защита корпуса по стандарту IP65 от пыли и брызг, толщина всего 7,59 мм. Цвета — чёрный и синий.