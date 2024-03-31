Vivo возродит V17S с новым бриллиантово-оранжевым цветом и увеличенной памятью

Выпущенный в 2023 году с вариантами Mystic Green и Glitter Purple, V17s, по слухам, получит «бриллиантово-оранжевый» цвет. Этот оттенок, а также увеличение объема оперативной памяти с 4 до 6 ГБ могут попробовать возродить интерес к телефону.