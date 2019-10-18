Vivo выпустила смартфон с 5000 мАч и быстрым процессором дешевле 9 тысяч рублей

Vivo NEX 3 оснащён POLED-дисплеем Waterfall FullView с диагональю 6,89 дюйма. Экран занимает 99,6% поверхности передней панели устройства. Аппарат имеет основную камеру с тремя датчиками изображения — на 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора у него составляет 4500 мАч, поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт. Имеет модуль NFC.