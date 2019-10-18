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Vivo выпустила смартфон с 5000 мАч и быстрым процессором дешевле 9 тысяч рублей
И начала продавать флагманский аппарат NEX 3
Компания Vivo объявила о старте продаж в России смартфонов NEX 3 и Y11. Первый имеет «экран-водопад» и топовый процессор. Характеристики второго слабее, но он дешёвый.
Vivo NEX 3 оснащён POLED-дисплеем Waterfall FullView с диагональю 6,89 дюйма. Экран занимает 99,6% поверхности передней панели устройства. Аппарат имеет основную камеру с тремя датчиками изображения — на 64 Мп, 13 Мп и 13 Мп. Работает смартфон на процессоре Snapdragon 855 Plus, имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора у него составляет 4500 мАч, поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт. Имеет модуль NFC.
Модель Y11 же оснащена процессором Snapdragon 439, аккумулятором ёмкостью в 5000 мАч и экраном Halo FullView диагональю 6,35 дюйма.
Первый смартфон стоит 59 990 рублей, а второй — всего 8990 рублей.
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