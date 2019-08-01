Vivo выпустила в России смартфон среднего класса с большим аккумулятором и новейшей камерой Sony

По сути, это та же модель, которую компания представила в июле в Индонезии и Таиланде — Vivo S1. Работает устройство на платформе MediaTek Helio P65, сравнимой с Qualcomm Snapdragon 710. Имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней. Можно установить MicroSD до 256 ГБ.

Диагональ экрана равна 6,38 дюйма. Разрешение Full HD+. Как мы уже упоминали, есть встроенный дактилоскопический датчик.

Основная камера у смартфона тройная — главный датчик Sony IMX499 на 16 Мп с апертурой f/1.78, второй — на 8 Мп с широкоугольным объективом, третий — на 2 Мп. Матрица фронтальной камеры имеет разрешение 32 Мп.

Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой. Также Vivo V17 Neo имеет модуль NFC для бесконтактной оплаты. Доступен смартфон в двух цветах: «Чёрный бриллиант» и «Голубой перламутр».

Стоимость его в России равна 19 990 рублям. Сегодня стартовал предварительный заказ, а продажи начнутся 17 августа.