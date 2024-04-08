Vivo выпустила V30 Lite 4G: Snapdragon 685 и 8/256 ГБ всего за $300

Устройство может похвастаться тонким и легким профилем, дополненным 6,67-дюймовым FHD+ E4 AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, устройство имеет класс защиты от воды и пыли IP54.

Vivo V30 Lite 4G работает на чипе Snapdragon 685, оснащен 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 объемом 256 ГБ. Устройство работает под управлением ОС Android 14 с наложением FunTouch OS 14.

Смартфон оснащен двойной задней камерой с основной на 50 Мп и датчиком глубины 2 Мп. Сзади расположена 8-Мп селфи-камера.

Оснащенный аккумулятором емкостью 5 000 мАч и поддержкой быстрой зарядки 80 Вт, аппарат обеспечивает длительную работу и быструю зарядку. Возможности подключения включают двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C и другие.

Vivo V30 Lite 4G доступен в вариантах Crystal Black и Crystal Green по цене 299 долларов за вариант 8 ГБ + 256 ГБ.