Vivo выпустит флагманский смартфон в фирменном стиле BMW

iQOO 7 BMW Edition выпустят в двух вариантах — чёрном и белом. На белой версии видны три полоски красного, тёмного и белого цвета — фирменный знак BMW. Также на задней панели устройства расположен главный блок камер с тремя модулями. Под ними есть небольшой прямоугольник с брендом iQOO.

Чёрный вариант iQOO 7 имеет необычное текстурированное покрытие на задней панели.

По слухам, iQOO 7 получит 6,56-дюймовый AMOLED дисплей частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 888.