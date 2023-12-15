Vivo X100 Pro выйдет на глобальный рынок, но США обделит своим присутствием

Оба устройства могут похвастаться 6,78-дюймовым OLED-экраном с частотой 120 Гц, но именно камеры привлекают внимание. X100 Pro лидирует благодаря 50-мегапиксельной основной камере с диагональю один дюйм. 50-мегапиксельная телекамера получила обновление до 4,3-кратного оптического увеличения.

Не отстает и модель X100, оснащенная 50-Мп основной камерой типа 1/1,49 дюйма и 64-Мп 3-кратным оптическим телеобъективом. Обе модели оснащены 50-мегапиксельной ультраширокой камерой и вторичным чипом обработки изображений, но версия Pro оснащена еще и камерой для съемки портретных видео в формате 4K.

Под капотом оба смартфона работают на флагманском чипсете Dimensity 9300 от MediaTek. Благодаря классу защиты от пыли и воды IP68 эти устройства обещают долговечность.

Цена X100 Pro в Гонконге составляет, если переводить на американскую валюту, около 1 024 доллара.