Так, сотрудничество vivo с ARM и MediaTek улучшило нейропроцессор (NPU) в Dimensity 9500. Это обеспечивает мгновенную обработку задач вроде слежения за фокусом: X300 сможет отслеживать движение с точностью до миллисекунд и почти без задержки после нажатия затвора.

Процессор Dimensity 9500 также обеспечит смартфонам серии X300 рекордную производительность — первые устройства смогут преодолеть 4 миллиона баллов в AnTuTu.

Если вам этого мало, то, по данным СМИ, модель X300 Ultra станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 Мп.