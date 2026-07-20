Vivo X300 E с камерой Zeiss выйдет на следующей неделе

Батарея в нём будет ёмкостью 7200 мА·ч. Смартфон выйдет в трёх цветах: чёрном, оранжевом и белом.

Сзади расположился квадратный блок с тремя камерами. Среди них перископический телеобъектив с оптикой Zeiss.

Другие характеристики компания пока не раскрыла, но слухи говорят о 6,59-дюймовом ярком AMOLED-экране и процессоре Snapdragon 8 Gen 5. Основная камера будет иметь разрешение 50 мегапикселей, такой же сенсор установят и в телеобъектив, дополнительный сверхширокоугольный модуль получит 8 мегапикселей.

Также упоминается быстрая зарядка мощностью 90 Вт. Вес устройства, по предварительным данным, составит около 203 граммов.