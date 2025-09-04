​​Vivo X300 и X300 Pro получат телеобъективы с разрешением 200 МП

Телекамера имеет оптический формат 1/1,4 дюйма и разрешение 200 МП. Сенсор получил линзу с покрытием Zeiss T*, которое снижает блики и хроматические аберрации. Также применяется улучшенная система стабилизации CIPA 4.5 и специальный алгоритм обработки изображений для повышения качества фото.

Модель X300 получит обычный телеобъектив, тогда как X300 Pro предложит перископный вариант с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм. Сенсор ISOCELL HPB значительно больше, чем 50-МП телеобъектив в Galaxy S25 Ultra, пишут СМИ.

Ожидается, что оба смартфона будут работать на процессоре Dimensity 9500. Детали о других камерах и функциях пока не раскрываются.