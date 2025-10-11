Vivo X300 показали с мощной камерой на 200 Мп и тонким дизайном

Опубликовано 11 октября 2025, 18:061 мин.
Vivo X300 показали с мощной камерой на 200 Мп и тонким дизайномЕсть и розовый вариант
Vivo представила компактный флагман Vivo X300. Несмотря на то что версии Pro Mini в этом году не будет, X300 сохранит тот же 6,3-дюймовый дисплей. Правда, в дизайне, производительности и съёмке ожидаются улучшения.
© Vivo
Смартфон работает на новом процессоре Dimensity 9500 и оснащён фирменным чипом обработки изображений BlueImage V3+. Главная камера — 200 Мп с оптикой Zeiss и телеобъективом APO, а фронтальная камера получила 50 Мп и автофокус. X300 поддерживает видеосъёмку 4K 120 кадров/с.
Корпус стал тоньше — 7,95 мм, с симметричными рамками по 1,05 мм и изогнутым стеклом. Встроен ультразвуковой сканер отпечатков 2.0 и нооея 4-е поколение кремниевой батареи с полу-твердой технологией. Смартфон работает на OriginOS 6.