Vivo X300 показали с мощной камерой на 200 Мп и тонким дизайном

Есть и розовый вариант

Vivo представила компактный флагман Vivo X300. Несмотря на то что версии Pro Mini в этом году не будет, X300 сохранит тот же 6,3-дюймовый дисплей. Правда, в дизайне, производительности и съёмке ожидаются улучшения.