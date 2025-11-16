Vivo X300 получит эксклюзивный красный вариант

На тизерном видео показан дизайн: задняя панель выполнена в красном цвете с текстурой под кожу, рамка и надпись Vivo — серые. Такой подход повторяет стратегию с прошлогодним Vivo X200 Ultra, также имевшим красный вариант.

Страницы серии X300 уже доступны в онлайн-магазинах. Стандартный X300 оснащён камерой на 200 МП с сенсором Samsung HPB 1/1.4 дюйма, 50 МП сверхширокоугольной камерой и 50 МП перископной телекамерой с поддержкой телемакро. Фронтальная камера — 50 МП.