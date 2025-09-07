Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro получат одинаковую основную камеру

Опубликовано 07 сентября 2025, 18:001 мин.
Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro получат одинаковую основную камеруОт Sony
В октябре Vivo и Oppo представят: Vivo X300 Pro и Oppo Find X9 Pro. Оба устройства будут работать на чипсете Dimensity 9500 и получат одинаковую основную камеру — Sony LYT-828 с разрешением 50 Мп, пишут СМИ.
Для сравнения, прошлогодние модели Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro использовали камеры Sony LYT-818 и LYT-808. Новая LYT-828 поддерживает HF-HDR (гибридный HDR), объединяя несколько кадров и двойное преобразование сигнала, что обеспечивает динамический диапазон более 100 дБ и повышает эффективность съемки. При этом каждый бренд добавит свои уникальные технологии: Vivo применит VCS, а Oppo — мгновенную тройную экспозицию.
Для ультрашироких кадров обе модели используют сенсор Samsung JN5 на 50 Мп. Основные телекамеры различаются: у Vivo X300 Pro будет перископ Samsung HPB на 200 Мп, а у Oppo Find X9 Pro — Samsung HP5 на 200 Мп, отмечают инсайдеры.