Vivo X300 Ultra будет снимать в 4K при 120 кадрах в секунду

Опубликовано 17 марта 2026, 15:191 мин.
Vivo X300 Ultra будет снимать в 4K при 120 кадрах в секундуХоть фильмы снимай
Перед полноценным анонсом Vivo X300 Ultra появились подробности о его возможностях. По словам представителя компании, новый смартфон получит «серьёзные улучшения» для съёмки видео.
© Vivo
Одной из главных новинок станет возможность записи 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду в специальном формате Log. В предыдущей модели — Vivo X200 Pro — такая запись была доступна только в 4K при 60 кадрах в секунду. Также сообщается, что все три основные камеры смартфона смогут записывать видео с одинаковыми настройками.
В смартфоне появится обновлённый профессиональный режим съёмки с «более удобным интерфейсом и расширенными настройками».
Кроме того, устройство поддерживает профессиональный формат кодирования видео.
Ожидается, что устройство представят 30 марта.