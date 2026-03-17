Vivo X300 Ultra будет снимать в 4K при 120 кадрах в секунду

Одной из главных новинок станет возможность записи 4K-видео со скоростью 120 кадров в секунду в специальном формате Log. В предыдущей модели — Vivo X200 Pro — такая запись была доступна только в 4K при 60 кадрах в секунду. Также сообщается, что все три основные камеры смартфона смогут записывать видео с одинаковыми настройками.

В смартфоне появится обновлённый профессиональный режим съёмки с «более удобным интерфейсом и расширенными настройками».

Кроме того, устройство поддерживает профессиональный формат кодирования видео.

Ожидается, что устройство представят 30 марта.