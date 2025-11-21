Vivo X300 Ultra оснастят большим ультрашироким сенсором камеры

Опубликовано 21 ноября 2025, 21:001 мин.
Vivo X300 Ultra оснастят большим ультрашироким сенсором камерыОгромный
После vivo X300 и X300 Pro остаётся дождаться флагмана X300 Ultra, который, по слухам, появится в следующем году. СКорее всего до апреля. Известный инсайдер Digital Chat Station на Weibo подтвердил, что X300 Ultra получит сразу две 200-мегапиксельные камеры: основную и перископический телеобъектив. Основная камера будет с фокусным расстоянием 35 мм.
© Vivo
Особое внимание привлекает ультраширокая камера с разрешением 50 МП и огромным сенсором формата 1/1,28" (один из крупнейших, когда-либо использованных для такого типа объективов, пишут СМИ). Также ожидается «технологически продвинутая обработка изображения», возможно, с использованием отдельного процессора для улучшения фото и видео.
Согласно предыдущим утечкам, фронтальная камера будет такая же, как у X300 Pro — 50 МП. За производительность устройства будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.