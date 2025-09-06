Vivo X300 Ultra станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 МП

Перископный модуль получит сенсор 1/1.4", возможно, это будет недавно анонсированный Samsung ISOCELL HPB, адаптированный специально для vivo. Модель X300 Ultra будет поддерживать фирменные технологии: чип для видеозаписи и процессор обработки изображений, а линзы получат покрытие Zeiss.

Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и углом обзора 92°, такая же, как в X300 и X300 Pro. За производительность устройства будет отвечать новый флагманский процессор Qualcomm.