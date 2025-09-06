Vivo X300 Ultra станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 МП

Опубликовано 06 сентября 2025, 22:301 мин.
Vivo X300 Ultra станет первым смартфоном с двумя камерами по 200 МПВспомните другой такой?
Vivo X300 Ultra может стать первым в мире с двумя 200-мегапиксельными камерами, если верить слухам. Одна из них будет основной, а вторая — перископный телеобъектив с фокусным расстоянием 85 мм. Также в телефоне будет 50 МП ультраширокая камера, сообщают инсайдеры.
© Vivo
Перископный модуль получит сенсор 1/1.4", возможно, это будет недавно анонсированный Samsung ISOCELL HPB, адаптированный специально для vivo. Модель X300 Ultra будет поддерживать фирменные технологии: чип для видеозаписи и процессор обработки изображений, а линзы получат покрытие Zeiss.
Для селфи предусмотрена 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом и углом обзора 92°, такая же, как в X300 и X300 Pro. За производительность устройства будет отвечать новый флагманский процессор Qualcomm.