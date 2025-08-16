Vivo X300 засветился в Geekbench и подтвердил процессор Dimensity 9500

Благодаря этому стало известно, что смартфон получит новый процессор MediaTek Dimensity 9500, презентация которого намечена на сентябрь. Тестировался прототип с индексом V2509A, оснащённый 16 ГБ оперативной памяти и работающий на Android 16.

Результаты теста Geekbench 6.3.0 показали: 2 352 балла в одноядерном режиме и 7 129 баллов в многоядерном. Однако стоит помнить, что это предварительные показатели, так как устройство всё ещё находится на этапе разработки.

Известны и некоторые детали процессора. Dimensity 9500 получит одно мощное ядро с частотой 4,21 ГГц, три ядра на 3,5 ГГц и ещё четыре на 2,7 ГГц. За графику отвечает Mali-G1 Ultra MC12.