Vivo X300 засветился в Geekbench и подтвердил процессор Dimensity 9500

Опубликовано 16 августа 2025, 15:091 мин.
Vivo X300 засветился в Geekbench и подтвердил процессор Dimensity 9500Анонс к концу года
У Vivo скоро выйдет серия смартфонов X300 — в неё войдут X300, X300 Pro и, возможно, компактная версия X300 Pro mini. Официальный анонс ожидается в четвёртом квартале. На днях базовая модель X300 появилась в базе Geekbench.
© Vivo
Благодаря этому стало известно, что смартфон получит новый процессор MediaTek Dimensity 9500, презентация которого намечена на сентябрь. Тестировался прототип с индексом V2509A, оснащённый 16 ГБ оперативной памяти и работающий на Android 16.
Результаты теста Geekbench 6.3.0 показали: 2 352 балла в одноядерном режиме и 7 129 баллов в многоядерном. Однако стоит помнить, что это предварительные показатели, так как устройство всё ещё находится на этапе разработки.
Известны и некоторые детали процессора. Dimensity 9500 получит одно мощное ядро с частотой 4,21 ГГц, три ядра на 3,5 ГГц и ещё четыре на 2,7 ГГц. За графику отвечает Mali-G1 Ultra MC12.