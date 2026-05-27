Vivo X500 Pro не получит 200 Мп. Она достанется старшей модели

Какие, по слухам, камеры будут у Vivo X500 Pro: Основная 50 мегапикселей, датчик 1/1,28 дюйма, технология LOFIC, сверхширокоугольная на 50 Мп, телеобъектив на 64 Мп, с примерно 3-кратным оптическим зумом (будет использоваться сенсор Sony IMX06H).

Смартфон получит 6,37-дюймовый плоский OLED-экран LTPO с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Емкость батареи — больше 7000 мАч. Операционная система — Android 17 с оболочкой OriginOS 7.

Как пишут СМИ, 2 Мп-камера останется эксклюзивом для самой дорогой версии — Vivo X500 Pro Max, где будет использоваться как телеобъектив.