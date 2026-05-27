Vivo X500 Pro не получит 200 Мп. Она достанется старшей модели

27 мая 2026
Vivo X500 Pro не получит 200 Мп. Она достанется старшей моделиЗато получит камеры 50 Мп и 64 Мп
Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что инженерные образцы Vivo X500 Pro тестируют с новым 2-нанометровым чипом MediaTek Dimensity 9600, но без камеры с 200 Мп.
Какие, по слухам, камеры будут у Vivo X500 Pro: Основная 50 мегапикселей, датчик 1/1,28 дюйма, технология LOFIC, сверхширокоугольная на 50 Мп, телеобъектив на 64 Мп, с примерно 3-кратным оптическим зумом (будет использоваться сенсор Sony IMX06H).
Смартфон получит 6,37-дюймовый плоский OLED-экран LTPO с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K. Емкость батареи — больше 7000 мАч. Операционная система — Android 17 с оболочкой OriginOS 7.
Как пишут СМИ, 2 Мп-камера останется эксклюзивом для самой дорогой версии — Vivo X500 Pro Max, где будет использоваться как телеобъектив.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
