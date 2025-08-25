Vivo Y500 с батареей 8200 мА·ч станет самым «живучим» смартфоном Vivo

По данным инсайдера Digital Chat Station, Vivo Y500 получит процессор Dimensity 7300 и большой аккумулятор ёмкостью 8 200 мА·ч — самый большой среди смартфонов Vivo.

Ожидается, что Y500 будет оснащён плоским AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Остальные характеристики пока не раскрыты.

Для справки, Vivo Y300 5G имел 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, процессор Dimensity 6300 и аккумулятор на 6 500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Камеры включали основную на 50 МП с дополнительным сенсором на 2 МП и фронтальную на 8 МП. Смартфон работал на Android 15 с оболочкой OriginOS 5 и имел сканер отпечатков под экраном.