«ВКонтакте» запустила сервис подписки на смартфоны

Речь идёт о сервисе «Владей». Он доступен всем пользователям экосистемы VK. Подписка работает на базе договора лизинга. А заключить его можно в мини-приложении. Пользователю нужен только паспорт и смартфон. Платежи тоже вносятся в личном кабинете «Владей». Сам товар же можно получить в магазине-партнёре или с доставкой.

Срок подписки составляет от 12 до 48 месяцев. Клиент по подписке постепенно выкупает устройство. К концу срока нужно только доплатить примерно 50% от первоначальной цены. Но можно и просто обменять смартфон на другой. Кроме того, устройство можно вообще вернуть и больше не платить.

По подписке доступны смартфоны, планшеты, ноутбуки, игровые консоли, стиральные и посудомоечные машины, вытяжные и духовые шкафы, варочные панели и микроволновки, кофемашины и холодильники. Например, годовая подписка на iPhone 12 Pro 128 Гбайт будет стоить 6139 рублей в месяц, а на Xbox Series S с уже включённым Game Pass Ultimate — 990 рублей в месяц.