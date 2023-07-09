Вкус настоящей экзотики: стоит ли покупать флагманский смартфон Sony Xperia 1 V

Вкус настоящей экзотики: стоит ли покупать флагманский смартфон Sony Xperia 1 VВот в чём плюсы и минусы этого устройства
Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» Фил поделился своими впечатлениями от Sony Xperia 1 V спустя неделю его использования.
Уникален смартфон Sony Xperia 1 V, прежде всего, тем, что он сам по себе очень узкий. Соотношение его сторон - 21 к 9. И лежит в руке он за счёт этого удобно. Кроме того, у него есть разъём для наушников и специальная кнопка для активации камеры.
Несмотря на то что у Xperia 1 V всё-таки есть ШИМ, у него ситуация всё же лучше, чем с Galaxy S23 Ultra.
В AnTuTu смартфон набирает более 1 миллиона баллов. Но он при этом ужасно проходит троттлинг-тест, особенно под палящим солнцем (см. результаты ниже). В Genshin Impact вы сможете играть с 45-50 к/с, и в целом вам будет комфортно.
Кроме того, у Xperia 1 V при 5% заряда камера просто не включается. И ещё при этом уровне заряда он сильно начинает тормозить.
Зарядка здесь не очень быстрая - на 30 Вт, аккумулятор имеет объём 5000 мА*ч. Заряжается полностью смартфон за 1 час 40-50 минут. В комплекте с ним при этом не идёт ни блок питания, ни кабель. Автономность у аппарата неплохая: к концу целого рабочего дня осталось у него 7-8% заряда.
Установлена на Sony Xperia 1 V операционная система Android 13. Если вы раньше пользовались Sony, то в целом для вас всё останется примерно таким же в плане интерфейса.
Что касается камеры, то основная имеет у Sony три объектива. Это основной на 48 МП с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, ультраширик на 12 МП с фазовым автофокусом, телевик с возможностью увеличения объектов в 5,2 раза и с оптической стабилизацией. На все модули вы сможете записывать видео в 4К 120 к/с. Но есть один важный момент: в основном приложении камеры функции записи видео в этом разрешении нет.
Всего приложений для фото- и видеосъёмки у Sony Xperia 1 V их три. Основное приложение само по себе сделано не очень удобно в плане интерфейса.
Фронтальная камера стала у Xperia 1 V лучше, и это заметно при сравнении с предшественниками. То же самое касается других объективов. Тем не менее Sony всё ещё уступает по качеству Xiaomi 13 Ultra, Samsung S23 Ultra и другим конкурентам. Например, по части фото людей (см. на изображениях выше).
Ещё один минус - это плохой динамический диапазон у Xperia 1 V. Это заметно при съёмке видео в сложных условиях.
Ну и наконец, периодически Sony Xperia 1 V при работе зависает. И ведущему даже за неделю приходилось несколько раз перезагружать из-за этого телефон.