Вкус настоящей экзотики: стоит ли покупать флагманский смартфон Sony Xperia 1 V

Уникален смартфон Sony Xperia 1 V, прежде всего, тем, что он сам по себе очень узкий. Соотношение его сторон - 21 к 9. И лежит в руке он за счёт этого удобно. Кроме того, у него есть разъём для наушников и специальная кнопка для активации камеры.

Несмотря на то что у Xperia 1 V всё-таки есть ШИМ, у него ситуация всё же лучше, чем с Galaxy S23 Ultra.

В AnTuTu смартфон набирает более 1 миллиона баллов. Но он при этом ужасно проходит троттлинг-тест, особенно под палящим солнцем (см. результаты ниже). В Genshin Impact вы сможете играть с 45-50 к/с, и в целом вам будет комфортно.

Кроме того, у Xperia 1 V при 5% заряда камера просто не включается. И ещё при этом уровне заряда он сильно начинает тормозить.

Зарядка здесь не очень быстрая - на 30 Вт, аккумулятор имеет объём 5000 мА*ч. Заряжается полностью смартфон за 1 час 40-50 минут. В комплекте с ним при этом не идёт ни блок питания, ни кабель. Автономность у аппарата неплохая: к концу целого рабочего дня осталось у него 7-8% заряда.

Установлена на Sony Xperia 1 V операционная система Android 13. Если вы раньше пользовались Sony, то в целом для вас всё останется примерно таким же в плане интерфейса.