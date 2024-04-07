Владельцам Android-смартфонов рассказали, как заснять солнечное затмение

Современные телефоны на базе Android обладают отличными возможностями камеры, поэтому они идеально подходят для съемки солнечного затмения. Вы даже сможете получить снимки профессионального качества без модной зеркальной камеры, пишет издание.

Перед ответственным днем ознакомьтесь с настройками камеры на лету. Во время затмения уровень освещенности быстро меняется. Будьте готовы адаптировать свои настройки соответствующим образом. Помните, что во время полного затмения вокруг луны образуется почти полная темнота с ярким кольцом (солнечная корона). Эта корона по-прежнему невероятно яркая, поэтому никогда не смотрите прямо на нее.

Хотя некоторые приспособления и не являются обязательными, они могут улучшить ваши впечатления от съемки затмения. Самый важный предмет — это, конечно, ваш телефон. Однако настоятельно рекомендуется использовать солнечную пленку. Она отфильтровывает излишний солнечный свет, подобно сварочным шлемам, но менее прочна. Поищите специальную солнечную пленку, предназначенную для объективов фотоаппаратов, а в крайнем случае подойдут и обычные очень темные очки.

Штатив очень помогает, особенно при съемке на длинных выдержках, которые могут понадобиться для некоторых снимков затмения.

Основного объектива вашего телефона не хватит, чтобы запечатлеть солнце и луну вместе. Используйте телеобъектив, чтобы получить более близкое изображение. Избегайте экстремальных вариантов зума, так как они часто приводят к снижению качества изображения. Для достижения оптимальных результатов ориентируйтесь на 20−30-кратный зум. Pixel 8 Pro отлично справляется с этой задачей благодаря своим превосходным возможностям постобработки на основе искусственного интеллекта.

Для оптимального контроля переключитесь в ручной режим у камеры, где вы найдете такие настройки, как ISO (чувствительность матрицы) и выдержка (скорость захвата изображения). Более высокое ISO позволяет захватить больше света, а более низкая выдержка пропускает больше света, но требует очень устойчивого телефона. Не волнуйтесь, телефон обычно показывает предварительный просмотр изображения в реальном времени, когда вы настраиваете параметры, что позволяет легко представить себе результат. Потренируйтесь в настройках заранее, направив телефон с солнечной пленкой на солнце (в безопасное время, а не во время самого затмения), и будьте готовы к солнечному затмению.