Владельцам Google Pixel 10 разрешили участвовать в бета-тестировании Android

В список вошли все модели линейки: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Чтобы подключиться, нужно зарегистрироваться на сайте Google и следовать инструкции.

После этого обновление может прийти в течение суток. Если этого не произошло, его можно проверить вручную: Настройки > Система > Обновление системы.

ЭКсперты напоминают: бета-версии часто содержат ошибки, которые могут мешать нормальной работе смартфона. Поэтому Google не рекомендует ставить их на основные устройства. Кроме того, выйти из программы и вернуться к стабильной версии Android можно только с полной очисткой памяти телефона, а при восстановлении резервных копий возможны сбои.

Участники программы получат обновление Android 16 QPR2, которое, по данным СМИ, должно выйти уже скоро