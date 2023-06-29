Владельцам складного Pixel Fold хватило одного дня, чтобы столкнуться с поломками экрана

Один пользователь обнаружил, что мусор попал в небольшое пространство между защитным экраном и рамками, что привело к повреждению OLED-панели при закрытии телефона. Другой пользователь заметил вмятины в той же области, а кто-то еще столкнулся с отслоением и царапинами на защитном экране.

Кроме того, один из пользователей сообщил о появлении ярко-розовой линии на внутреннем экране через несколько часов использования.

Хотя Google предлагает варианты ремонта и гарантийные обязательства, эти инциденты свидетельствуют о проблемах, которые все еще не решены окончательно среди складных устройств.