Владельцам складного Pixel Fold хватило одного дня, чтобы столкнуться с поломками экрана

Владельцам складного Pixel Fold хватило одного дня, чтобы столкнуться с поломками экранаГарантия должна помочь (но не во всех случаях)
Недавно выпущенный смартфон Google Pixel Fold уже столкнулся с некоторыми незадачами. Появились сообщения о разбитых и поврежденных экранах. Пользователи поделились своим печальным опытом, начиная от незначительных и заканчивая серьезными проблемами.
Один пользователь обнаружил, что мусор попал в небольшое пространство между защитным экраном и рамками, что привело к повреждению OLED-панели при закрытии телефона. Другой пользователь заметил вмятины в той же области, а кто-то еще столкнулся с отслоением и царапинами на защитном экране.
Кроме того, один из пользователей сообщил о появлении ярко-розовой линии на внутреннем экране через несколько часов использования.
Хотя Google предлагает варианты ремонта и гарантийные обязательства, эти инциденты свидетельствуют о проблемах, которые все еще не решены окончательно среди складных устройств.