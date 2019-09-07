Владельцам смартфонов Huawei по всему миру разрешили опробовать прошивку EMUI 10 на Android 10

Об этом компания сообщила в своём твиттере. Ранее Huawei объявила о запуске бета-тестирования в китайской социальной сети Weibo. Теперь речь идёт, судя по всему, о международном запуске.

Для участия в тестировании следует зарегистрироваться. Вот здесь есть инструкция. Вкратце: нужно установить специальное приложение, авторизоваться в нём и ждать обновления.

Сообщается, что первыми обновления начнут получать смартфоны Huawei P30 и некоторые другие модели с 8 сентября. Чуть позже тестирование стартует на устройствах серии Mate 20.