Владельцев смартфонов Huawei без сервисов Google не смогут отслеживать для борьбы с коронавирусом

Как пишет издание TechRadar, Huawei подтвердила, что система отслеживания контактов от Google будет работать только с теми смартфонами, которые поставлялись с сервисами Google. К таковым не относятся последние модели Huawei, так как в мае прошлого года из-за бана США компания потеряла возможность использовать лицензионное ПО Google.

В целом, чтобы проверить, будет ли работать отслеживание на вашем смартфоне, достаточно ответить на простой вопрос: есть на устройстве Play Store или нет.