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Владельцев смартфонов Huawei без сервисов Google не смогут отслеживать для борьбы с коронавирусом
Всё из-за отсутствия сервисов Google
Ранее Apple и Google заявили, что создают систему мониторинга контактов пользователей смартфонов с людьми, заражёнными COVID-19. По всему видимому, она будет работать через официальное программное обеспечение компаний. Сегодня СМИ сообщили, что владельцев смартфонов Huawei без сервисов Google не смогут отслеживать для борьбы с коронавирусом.
Как пишет издание TechRadar, Huawei подтвердила, что система отслеживания контактов от Google будет работать только с теми смартфонами, которые поставлялись с сервисами Google. К таковым не относятся последние модели Huawei, так как в мае прошлого года из-за бана США компания потеряла возможность использовать лицензионное ПО Google.
В целом, чтобы проверить, будет ли работать отслеживание на вашем смартфоне, достаточно ответить на простой вопрос: есть на устройстве Play Store или нет.