Владельцу салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов

21:02, 19 декабря 2022
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Владельцу салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфоновРечь о T-Mobile
Аргишти Худавердян, бывший владелец салона связи T-Mobile, был приговорен к 10 годам лишения свободы за то, что разлочивал смартфоны, заблокированные на оператора.
Фото: Wikimedia
В период с августа 2014 года по июнь 2019 года 44-летний мужчина разблокировал сотни тысяч мобильных телефонов для своих «клиентов». Теперь он также должен выплатить 28 млн долларов в качестве компенсации.
Поясняется, что «разблокировка позволила продавать смартфоны на чёрном рынке». Кроме того, клиенты T-Mobile смогли прекратить пользоваться услугами оператора и тем самым лишить его доходов.
Худавердян получил доступ к внутренней сети T-Mobile, используя учётные данные, украденные в ходе фишинговых атак у более чем 50 различных сотрудников оператора.