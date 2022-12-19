Владельцу салона связи дали 10 лет тюрьмы за разблокировку смартфонов

В период с августа 2014 года по июнь 2019 года 44-летний мужчина разблокировал сотни тысяч мобильных телефонов для своих «клиентов». Теперь он также должен выплатить 28 млн долларов в качестве компенсации.

Поясняется, что «разблокировка позволила продавать смартфоны на чёрном рынке». Кроме того, клиенты T-Mobile смогли прекратить пользоваться услугами оператора и тем самым лишить его доходов.

Худавердян получил доступ к внутренней сети T-Mobile, используя учётные данные, украденные в ходе фишинговых атак у более чем 50 различных сотрудников оператора.