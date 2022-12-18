Владельцы будущих iPhone 15 Ultra заплатят за "сохранение нормы прибыли": смартфон станет дороже

Владельцы будущих iPhone 15 Ultra заплатят за "сохранение нормы прибыли": смартфон станет дорожеСамый большой скачок цен в истории iPhone
Согласно новой утечке, стартовая цена предстоящего iPhone 15 Ultra составит $1299, что на $200 выше стартовой цены iPhone 14 Pro Max. По словам инсайдера, более высокая цена обусловлена ростом производственных затрат, необходимостью сохранить норму прибыли, а также включением в корпус титана.
По данным инсайдера LeaksApplePro, стартовая цена iPhone 15 Ultra составит $1299 (стартовая цена iPhone 14 Pro Max составляла $1099). Сообщается, что это будет самый большой скачок цен в истории iPhone.
LeaksApplePro объясняет, что рост производственных затрат и инфляции, а также необходимость поддерживать норму прибыли являются основными причинами повышения цены. Сообщается, что в последние годы Apple столкнулась со снижением маржи, и теперь компания прибегает к повышению цен, чтобы компенсировать эти потери.
Кроме того, ожидается, что iPhone 15 Ultra будет оснащен рядом новых и улучшенных функций, включая более качественные материалы, такие как титан, который значительно прочнее и дороже нержавеющей стали, использовавшейся в предыдущих моделях.
Но, как и всегда, стоит дождаться официальной информации.