Владельцы будущих iPhone 15 Ultra заплатят за "сохранение нормы прибыли": смартфон станет дороже

По данным инсайдера LeaksApplePro, стартовая цена iPhone 15 Ultra составит $1299 (стартовая цена iPhone 14 Pro Max составляла $1099). Сообщается, что это будет самый большой скачок цен в истории iPhone.

LeaksApplePro объясняет, что рост производственных затрат и инфляции, а также необходимость поддерживать норму прибыли являются основными причинами повышения цены. Сообщается, что в последние годы Apple столкнулась со снижением маржи, и теперь компания прибегает к повышению цен, чтобы компенсировать эти потери.

Кроме того, ожидается, что iPhone 15 Ultra будет оснащен рядом новых и улучшенных функций, включая более качественные материалы, такие как титан, который значительно прочнее и дороже нержавеющей стали, использовавшейся в предыдущих моделях.

Но, как и всегда, стоит дождаться официальной информации.